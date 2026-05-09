◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(日本時間8〜9日、ロンドン)今大会は、グループリーグでの戦いとなる「ステージ1」がA、Bに分かれて開催。日本を含め「A」に入った8チームは、さらに各4チーム2組に分かれて、総当たり戦でシード順を争いました。「B」では56チームが4チームずつ14組に分かれて総当たり戦を実施。勝ち抜いた24チームがトーナメント戦に進みました。男子日本代表(世界ランク4位)は、ステージ1を1勝2敗で終え決勝トーナメ