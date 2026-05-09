北川景子（39）が9日、都内のTOHOシネマズ日比谷で行われた、黒島結菜（29）の主演映画「未来」（瀬々敬久監督）公開記念舞台あいさつに登壇。大事にしていきたいものについて聞かれ「夫婦ともに不規則な仕事なので、家族の時間」と答えた。ゴールデンウィークには、夫のDAIGO（48）と5歳の長女、2歳の長男と軽井沢に行き、カエルやカエルの卵を捕ったと家族の近況を明かした。北川は「子どもも幼稚園に行っているので、カレンダー