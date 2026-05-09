ボーイズグループBTSのメンバー、Vがメキシコを熱く盛り上げた。コンサート会場はもちろん、大統領官邸前の広場まで、彼らを待ちわびるファンで溢れかえった。5月7日（現地時間）、BTSはメキシコシティのエスタディオGNPセグロスにて、メキシコのツアー初公演を開催した。現地での公演は、実に9年ぶり。長く待った末に実現したステージに、ファンの熱気は開始前から爆発した。【写真】V、ベッド写真が流出!?メンバーたちは、圧倒的