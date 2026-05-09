【モデルプレス＝2026/05/09】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開し、話題となっている。【写真】46歳フリーアナ「めちゃくちゃ時間かかりました」GW空けの手作り弁当◆宮崎宣子、休み明けの弁当公開宮崎は「また始まりました。お弁当作り 久しぶりで、めちゃくちゃ時間かかりました」とつづり、弁当の写真を投稿。ご飯の横にコーンやウインナー、