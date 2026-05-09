５月９日の東京５Ｒ・３歳未勝利（芝１４００メートル、１８頭立て）に出走した、Ｇ１・６勝を挙げたグランアレグリアの初子グランマエストロ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父エピファネイア）は４着に終わり、またも初勝利はお預けとなった。道中は中団に構えたグランマエストロは、徐々にポジションを押し上げ４コーナーでは８番手。最後の直線では内へと押し込まれるシーンがあり、インから末脚を伸ばしたが追撃は及ばなか