女優の北川景子（３９）が９日、都内で映画「未来」（瀬々敬久監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。小説家・湊かなえ氏が手がけた同名原作を基に、複雑な過去を抱えながら子供たちに寄り添おうとする女性教師を描いた物語。もともと原作のファンだったという北川は、撮影について「映像化となると自分の脳内で膨らませているものが皆さんの中にもあると思うんですけど、原作を読んでる方が満足できるものになったら良いな