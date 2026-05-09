日本相撲協会は夏場所前日の９日、東京・両国国技館で優勝額贈呈式を行い、春場所で３度目の優勝を果たし、大関に復帰した霧島（音羽山）が出席した。初場所を制した安青錦（安治川）は夏場所を休場するため、師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が代理で出席した。霧島は２０２３年九州場所以来の優勝額を目にすると「久しぶりで良かった。懐かしい」と感慨を口にした。贈呈式後には長女・アヤゴーちゃんらと記念撮影。「写真