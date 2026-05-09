日本相撲協会は夏場所初日を翌日に控えた９日、東京・両国国技館で土俵祭りを行い、早朝から約８５０人の熱心なファンが詰めかけた。土俵祭りには八角理事長（元横綱・北勝海）、浅香山審判部長（元大関・魁皇）、尾上審判部長（元小結・濱ノ嶋）や審判部の親方衆らが出席した。今場所は横綱・大の里（二所ノ関）、大関・安青錦（安治川）の２日目までの休場が発表されているが、１５日間のチケットは完売。今場所の懸賞申し込