BE:FIRST / Rondo -Behind The Scenes- ６人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが８日、発売中の９枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」収録の新曲「Rondo」のSpecial Dance Performance映像撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像をYouTubeで公開した。【動画】公開されたBE:FIRST / Rondo -Behind The Scenes-混迷する時代の中、ダンスと音楽を武器にシーンを切り拓いてきた BE:FIRST が、TOKYOから世界を