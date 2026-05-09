◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月９日、東京競馬場今年３度目の関東遠征となったアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は、１１時２１分に新馬戦以来となる府中に到着した。吉田厩務員は「ジッとしていて、汗をかくこともなく、お利口さんでした」と約５時間半の輸送の様子を伝えた。前走は皐月賞に挑むもデビュー以来初めての大敗となる