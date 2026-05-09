スイスの腕時計ブランド「TUDOR（チューダー）」が日本相撲協会「初」となるワールドワイドパートナーに就任したことを祝い、9日に東京・両国国技館で、「TUDOR × 日本相撲協会ワールドワイドパートナー締結発表会」を開いた。【画像】霧島が「すごく格好良い時計ですね」とコメント「BLACK BAY 68」3度の幕内最高優勝を誇る大関霧島がスペシャルゲストとして参加。フォトコールに登場した「BLACK BAY 68」を間近で見た霧島関