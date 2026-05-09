歌手和田アキ子（76）は9日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。2日に行われたプロボクシング4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ、統一王者井上尚弥（33＝大橋）−WBA、WBC、WBO同級1位中谷潤人（28＝M・T）戦を「興奮しましたねえ」と振り返り、「ショーというとあれですが、すばらしいショーでした。プロの試合でした」と絶賛した。和田は当日、Leminoの生配信