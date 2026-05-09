ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（34）が9日までにスレッズを更新。新幹線で禁止してほしいことを明かした。「新幹線。駅弁とかの飲食はいいけど、お酒はもう禁止にして欲しい」と投げかけた。「飲み始めたら気分良くなって止まらないタイプも結構居て、気づいたらイビキかいて寝てたりするし、いきなりゲロでも吐かないか怖すぎてマジで地獄の時間。隣の知らない人のお酒の耐性なんて分か