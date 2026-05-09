ハイブリッドから純EVへ「インサイト」販売店反響2026年4月16日、ホンダから新型「インサイト」が発表され、翌17日から発売しています。販売店では、どのような声が寄せられているのでしょうか。インサイトは、1999年に初代モデルが登場したホンダの次世代モビリティです。初代は2シーターの専用ボディを持つハイブリッド車として誕生し、その後2009年に2代目、2018年に3代目へとモデルチェンジを重ねてきました。【画像】ホン