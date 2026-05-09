私（レイコ、55歳）と夫（エイジ、57歳）は長男（リクト）の大学費用を義両親に援助してもらっています。いずれは次男（カイト、高3）の学費も援助してもらう予定です。でも義母（カツエ、87歳）が倒れて入院したのを機に、私は義両親や義兄家族との関係が変わる気がしてきました。一番心配なのは姪（マホ、30代）の存在。姪が義兄夫婦とともに義両親の世話に関わっていることを知り、私は姪が義両親をそそのかして学費の援助を打