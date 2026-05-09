＜みずほアメリカズ・オープン2日目◇8日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞強風が吹き荒れた2日目、アンダーパーで回ったのはわずかに13人という難コンディション。イーブンパー・37位タイから出た西郷真央は3バーディ・3ボギーの「72」にまとめ、トータルイーブンパー・15位タイに浮上。勝みなみと並んで日本勢最上位で週末に進んだ。〈連続写真〉スイング中に両腕の三角形が崩れない！ 西郷真