ジュニアの5人組「ACEes」の那須雄登（24）が9日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。学校を決めた理由について語った。MCの「品川庄司」庄司智春から、学歴を聞かれた那須。「慶応です」と中学受験で慶応義塾に入学したと答えた。過去、他の番組で共演したことがあるというMCの藤本美貴は「中学校受験で慶応は相当頭いいよ。（嵐の）櫻井くんが好きで慶応に入ったんだよね？それで慶応