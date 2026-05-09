キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が8日、自身のインスタグラムを更新。「#先生の日コーデ」のハッシュタグを添え、ネイビーでまとめた“きちんとコーデ”を披露した。【写真】「かっこいい」「着こなしが素晴らしい」ユニクロ品でまとめた“オールネイビー”コーデ披露の安藤優子大学で講義を持つなど、インスタではたびたび“講師”として働くことを伝えている安藤。この日の投稿でも「本日も先生してまいります