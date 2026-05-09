国防総省のウェブサイトで「FBI写真B2」と呼ばれている写真。国防総省によれば、「2025年12月に米国西部上空で撮影された未確認物体の赤外線静止画像（ブラックホット）」だという/Department of Defense（CNN）米国防総省は8日、未確認飛行物体（UFO）に関する「これまで人目に触れたことのない資料」を公開した。トランプ米大統領は今年、国防総省にUFO関連資料の公開を指示していた。一連の資料には未確認飛行現象（UAP）の目撃