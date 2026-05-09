◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク6×-5ロッテ(8日、みずほPayPayドーム)プロ野球・ソフトバンクの近藤健介選手が8日のロッテ戦で見せた、勝利につながる先制のホームラン。試合後、ホームラン直後に流した涙の理由について語りました。両チーム無得点で迎えた3回、2アウト1塁の好機で打席に入った近藤選手。相手先発・廣池康志郎投手が投じた2球目スライダーを完璧に捉えると、打球がライトスタンドへ吸い込まれるのを見届け、確