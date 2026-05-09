大人気ブロガーが次々と発売される新作カップめんを徹底解説する好評企画。次から次へと登場する新商品にとまどっているアナタも、これを読めば大丈夫です！【魚粉のパンチが強烈】日清食品「日清の汁なしどん兵衛だしソース焼うどん」（２４８円＋税）今年で発売５０周年を迎えた「どん兵衛」と「日清焼そばＵ．Ｆ．Ｏ．」が驚きの共演を果たした。パッケージからして「Ｕ．Ｆ．Ｏ．」が「どん兵衛」を突き破る衝撃的なデザ