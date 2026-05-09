【その他の画像・動画等を元記事で観る】5月6日にリリースされた、宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」。同曲は、アニメ「ちびまる子ちゃん」エンディング主題歌、そして「綾鷹」CMソングとしても起用されており、リリース前から「めっちゃ元気になれる！！」「自分に贈りたい歌だなって思った」とSNS中心に大きな盛り上がりを見せていた作品。6月24日には7インチアナログ盤のリリースが決定している。そんななか、新曲「パッ