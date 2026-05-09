【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの辻希美が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）くんへのボリューミーな手作り弁当を披露し、話題となっている。【写真】38歳5児のママタレ「成長期にピッタリ」高1長男への手作り弁当◆辻希美、金曜日の弁当公開辻は「金曜日…お弁当」「＃高一弁当」とコメントを添え、高校1年生の長男・青空くんへの弁当を公開。ご飯、トンカツ、ブロッコリー、野菜の肉巻きフ