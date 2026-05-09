日本一の鹿児島茶の新茶を楽しむイベントが、9日から鹿児島市で始まりました。 「令和新茶まつり」は、県内産のお茶をPRしようと、県茶業会議所が毎年開いています。9日は関係者らおよそ100人が鹿児島の荒茶生産量が2年連続全国1位となったことをお茶で乾杯して祝いました。 会場には26のブースが並び県内各産地が新茶を販売しています。 また、100円で新茶とお菓子が味わえる「かごしま百円茶屋」では、日本茶のイン