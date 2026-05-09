第十管区海上保安本部の管内ではことしのゴールデンウィークに9件の海の事故が起きました。マリンレジャーなどが増える夏に向けて、注意を呼びかけています 十管本部によりますと、管轄する鹿児島・熊本・宮崎では先月25日から今月6日までに、発電機の故障で航行不能になった「フェリー屋久島2」を含め、6件の船の事故が起きました。 去年の同じ時期より1件多く機械の故障や強風による転覆などが原因