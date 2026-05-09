【モデルプレス＝2026/05/09】超特急のシューヤ（志村秀哉）とマサヒロ（森次政裕）が5月8日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。シューヤが、人気女性アーティストを絶賛する場面があった。【写真】9人組ボーカルメンバー「久しぶりに出会いました」聴き入った女性シンガー◆超特急シューヤ、歌唱力を絶賛する女性アーティスト告白グループではボーカルを務