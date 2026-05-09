俳優の佐々木蔵之介が９日、都内で映画「幕末ヒポクラテスたち」（緒方明監督）の公開記念舞台あいさつに内藤剛志、藤原季節と登壇した。旧来の漢方医と西洋医学を学んだ蘭方（らんぽう）医が混在した幕末を舞台に、村医者である大倉太吉（佐々木）の奮闘を描く。１９８０年公開の「ヒポクラテスたち」で知られる大森一樹監督（２０２２年死去、享年７０）の最後の映画企画で“遺志”が結実した作品となっている。佐々木は公