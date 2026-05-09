元「天竺鼠」でお笑いタレントの天竺川原が９日までにＳＮＳを更新。仲良し芸人らとの会食ショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「那須川天心がナスの被り物が欲しいとなり祝杯の際にプレゼントしましたこれにより正式な２番弟子になりましたちなみに１番弟子はアイナジエンドです」と、プロボクシングの世界主要４団体の一つ、ＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心がナスのかぶり物をかぶった写真を公開。