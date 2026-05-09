大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）が９日、東京・台東区の部屋の朝稽古で、夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）へ向けて最終調整した。本場所で使用する締め込み姿で稽古場に降り、上半身の筋力トレーニングなどで汗を流した。場所前は錣山部屋や境川部屋へ出稽古に出向くなどして、精力的に番数をこなしてきた。ここまでの調整については「いい感じ。あとは今日１日中、ずっと休みたい」と、充実した表情で話した。夏場所は