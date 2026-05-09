忙しい週半ばのおうちご飯は、手早くできて家族も喜ぶボリュームのあるものが一番！ 今日は、子どもから大人まで大好きな、「ニラだけチヂミ」をご紹介します。 食材は3つだけ！ 食材は驚くほどシンプルで、ニラと卵、そして小麦粉だけ。外はサクサク、中はモチモチにできあがります。食材だけでなく味もとてもシンプルなので、ポン酢や酢じょうゆなど好みの調味料で楽しむと良いでしょう。 あっという間にできるからうれしい！