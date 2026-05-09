MLB・パドレスのダルビッシュ有投手が日本時間9日に自身のXを更新。キャッチボールを再開したことを報告しました。昨シーズンのダルビッシュ投手は、右肘の炎症で出遅れましたが7月に復帰。日本時間7月31日の試合で日米通算単独トップとなる204勝をあげるなど、15登板で5勝5敗、防御率5.38をマークしました。しかしシーズン終了後には右肘の手術を受け、回復までは12〜15か月、2026年シーズンの全休が見込まれています。そんななか