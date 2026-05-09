レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの橘香恋（29）が9日、自身のインスタグラムを更新。格闘技の「キックボクシングフェス2 GOAT」のラウンドガール「GOAT Girls」就任を発表した。「お知らせ」と題し、「5月28日（木）後楽園ホールで開催されますキックボクシングフェス.2「GOAT」のラウンドガール「GOAT Girls」に決定しました」と報告。「一緒にGOATを楽しみましょうっ」と黒いノースリーブのコスチューム姿をアップ