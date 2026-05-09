おい、彼氏…。「貯金いっぱいある」とか余計なこと言うなよ…。不敵な笑みを浮かべ、初対面の兄の婚約者にたかる気満々。“サバサバ”をはき違えている彼の妹が暴走し始めます…!!>>【まんが】私が義妹と縁を切った理由(ウーマンエキサイト編集部)