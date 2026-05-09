２０２１年東京五輪でラグビー７人制女子日本代表の主将を務めたバティヴァカロロライチェル海遥（みよ）さん（２８）が昨年末に現役を引退し、ＮＴＴリーグワン３部・狭山セコムラガッツで選手をサポートしている。ラグビーで元女子選手が男子チームにスタッフとして加入するのは珍しい。セカンドキャリアを歩む上で大きな強みとなっているのが、現役時代に磨いた語学力だ。東京都出身で、フィジー人の父と日本人の母の間に生