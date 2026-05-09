「ドジャース−ブレーブス」（８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は五回の第３打席で勝ち越しの右前適時打を放った。先頭のロハスが敵失で出塁。悪送球が絡んで一気に二塁へ進み、無死二塁の好機を作った。だがマンシーは空振り三振で走者を進められず、エスピナルは一邪飛に倒れ、２死と状況が変わって打席に入った。勝ち越し点を奪いたい状況。初球、見逃せばボール球の内角ツーシームを打って一、二塁間を破