◇ア・リーグホワイトソックス 8―12 マリナーズ（2026年5月8日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が8日（日本時間9日）、本拠マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。3試合ぶりにメジャートップタイとなる15号ソロを放ったが、チームは8―12で敗れて3連敗を喫した。村上は初回の第1打席で相手先発右腕ハンコックから、外寄りのシンカーを逆らわずに左翼席へ運んだ。左翼への本塁打は自身メジャー初。4月14日