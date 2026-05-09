お笑いトリオ、パンサー尾形貴弘（49）が9日までに配信されたカノックスターのYouTubeチャンネルにゲスト出演。ブレイクする前の下積み時代を回想した。「金ない、マジでない」と前置きした上で「いろんなお姉ちゃんにお世話になるわけよ。キャバクラの女の子とか、銀座のクラブで働いてる女の子とか。いろんなところに家があってさ。みんな多分そうだと思うんだけどね。そこに転がり込んで」と語り、ヒモ生活だったことを明かした