【「ファイブスター物語」第19巻】 5月9日発売 価格：1,650円 【「月刊ニュータイプ2026年6月号」】 5月9日発売 価格：950円 第19巻の書影／（C）EDIT 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、デザイナー・永野護氏によるマンガ「ファイブスター物語」第19巻を5月9日に発売した。価格は1,650円。また、発売を記念したPV