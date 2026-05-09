ひじきをあえものにして、たっぷりと食べる【画像で見る】ごま油の香りで食欲アップ「ちくわとパプリカのひじきあえ」栄養価の高いひじきとパプリカに、コスパもよくて高たんぱくな身近な存在のちくわを使った副菜のご紹介です。加熱は電子レンジにお任せで手軽に作ることができます。酢としょうゆの風味でさっぱりと、蒸し暑い季節にもおすすめです。＊＊＊■ ちくわとパプリカのひじきあえ ひじきをあえものにして、たっぷり