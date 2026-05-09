タコライスは外国生まれの料理？【画像を見る】タコライスとタコスの違いは？沖縄のソウルフードが愛される理由と絶品タコミートの秘訣スパイシーなタコミートと新鮮な野菜の組み合わせがたまらないタコライス。名前の響きから外国生まれの料理かと思いきや、実は日本、沖縄生まれなんです。その歴史や特徴、そして自宅で手軽に作れる人気レシピをご紹介します。■タコライスとは？その特徴と名前の由来タコライスは、メキシコ料理