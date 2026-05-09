Photo: 山科拓郎 この記事は2024年4月17日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。新年度がスタートして、はや2ヶ月目。通勤通学に使うバッグは定着しましたか？日常的に背負って移動するからこそ、重視したいポイントのひとつはバッグ自体の“軽さ”。でも、ノートPCやタブレットが無理なく入るのはマストで、容量は犠牲にし