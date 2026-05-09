Image: L’Atitude 52°N via GIZMODO US なんでもかんでもサブスクサブスク…。大手ハイテク企業が高級ブランドとタッグを組むなど、何かと話題のスマートグラス。便利機能を搭載して人気が高まっている一方、「録画・撮影機能があるのが嫌」という人もいます。たしかに知らないうちに盗撮される恐れが高まるのは嫌ですよね。しかし、スマートグラスにはファンもアンチ派も共通して毛嫌いす