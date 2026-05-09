春夏コーデに物足りなさを感じたら、プラス1点で雰囲気を変えられるジレを投入してみて。上品な見た目のジレを選べば、カジュアルな着こなしからかしこまったシーンまで対応できる品の良さをプラスできます。そこで今回は40・50代が取り入れやすい、おすすめのジレとそのお手本スタイルをご紹介。イージーケアやUVカット、接触冷感など、これからの季節に嬉しい機能面にも注目です。 お手入れ楽チンなセ