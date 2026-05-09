筆者の話です。電車内で聞こえてきた女性たちの会話に、思わずクスッとしたことがありました。けれど、その瞬間ふと自分のことが頭に浮かんで──。 聞こえる声 「それ全部聞こえてる……」ラッシュの時間帯が落ち着いた昼前の電車。近くの座席から女性たちの会話がはっきりと耳に入ってきました。職場の人の話や日常の出来事が、次々と話題に上がっていきます。 車内はそれほど混雑しておらず、座席の間にも少し余裕があ