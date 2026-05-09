いま、ショップやSNSで多く見かけるのがトレンドのレース！ トップス、ボトムス、ワンピースなど、さまざまなアイテムで取り入れられていますが、人気スタイリストの佐藤かなさんにとってどんな存在？ 「もともと好きですが、今年は特に手に取る率が高くなっています。50代に突入してからは、より甘くなり過ぎないこと心がけていて、ヴィンテージライクな柄や黒を選んで、大人っぽさを心がけています」。そんな