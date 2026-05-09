井上尚弥との激闘後ショット公開2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、中谷潤人（M.T）は王者・井上尚弥（大橋）に0-3判定で敗れた。左目付近を負傷する死闘を演じた中、激闘から3日後に目撃された姿に反響が広がっている。5万5000人が東京ドームを埋めた世紀の一戦。眼窩底骨折を負う激闘から3日、中谷の表情は、晴れやかだった。キャップとサングラスをつけ、レストランに現れた“ビ