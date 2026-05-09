女優の夏樹陽子が7日、自身のインスタグラムを更新。都内の街を歩く姿を投稿し、ファンを喜ばせた。 【写真】都会の雑踏でもオーラが違う洗練されたコーデが銀座に似合う 夏樹は「久々の銀ブラ」とだけ記し、パンツスタイルでビルがそびえる街中に立つショットを公開した。首にはスカーフが巻かれ、深いV字のピンクのトップスからはインナーの白がのぞく。洗練されたおしゃれなコーデを披露