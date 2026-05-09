俳優の反町隆史が主演を務める７月期のカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「ＧＴＯ」（７月２０日スタート、月曜・後１０時）に、モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠の出演が発表された。同作の公式インスタグラム、Ｘ（旧ツイッター）が９日に更新され、詳細が公開された。９８年の連ドラ最終回に視聴率３５・７％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録した学園ドラマの金字塔。２０２４年のスペシャルドラマ「ＧＴＯ