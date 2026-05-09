超良血馬が６戦目でも初勝利をつかめなかった。９日に行われた東京５Ｒ・３歳未勝利（芝１４００メートル＝１８立頭て）は、単勝オッズ２・９倍の１番人気に推されたグランマエストロ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父エピファネイア）が４着に敗退。期待馬の敗戦にＳＮＳでは悲痛な反応が多く見られた。クリストフ・ルメール騎手を背に９番枠からまずまずのスタートを切って、中団のインを追走。そのまま直線に向いてからは前