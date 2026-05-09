米国で最も権威のあるボクシング専門メディア「ＴＨＥＲＩＮＧ」は８日（日本時間９日）、元世界５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４９）＝米国＝と元世界６階級制覇王者マニー・パッキャオ（４７）＝フィリピン＝の再戦が９月２５日（日本時間同２６日）、米国ネバダ州ラスベガスのＴ―モバイル・アリーナに変更されたと明らかにした。メイウェザーとパッキャオは、公式プロボクシング試合に関する契約内容の修正案で